Росприроднадзор смог доказать в суде ущерб от снежного полигона в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что снежный полигон в районе Воронинских горок, рассчитанный на 500 тысяч кубометров снега, начал работать в конце 2022 года. На его строительство было выделено из бюджета более 380 миллионов рублей. По заверениям тюменских властей, объект соответствует всем экологическим требованиям безопасности.