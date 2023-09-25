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Росприроднадзор смог доказать в суде ущерб от снежного полигона в Тюмени

Росприроднадзор смог доказать в суде ущерб от снежного полигона в Тюмени

25 сентября 2023, 07:34
Фото: 1MI
Специалисты управления Роспотребнадзора не смогли взыскать через суд сумму многомиллионного ущерба за загрязнение земель из-за складирования снега на полигоне в районе Воронинских горок с «Службы заказчика КАО».
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Снег

Ведомство не смогло доказать причастность организации к произошедшему загрязнению. В связи с чем Арбитражный суд Тюменской области отказал Роспотребнадзору в удовлетворении иска на сумму более 4,9 миллионов рублей.

«По мнению Роспотребнадзора, причиненный природе ущерб составил 4 981 977 рублей. Возник он якобы в результате хозяйственной деятельности в виде складирования снега от уборки улиц. Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец не доказал факт наличия причинной связи между заявленным истцом вредом и наступившим реальным ущербом, а также то, что загрязнение участка произошло именно по вине ответчика», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы.
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Ранее «Наш Город» писал, что снежный полигон в районе Воронинских горок, рассчитанный на 500 тысяч кубометров снега, начал работать в конце 2022 года. На его строительство было выделено из бюджета более 380 миллионов рублей. По заверениям тюменских властей, объект соответствует всем экологическим требованиям безопасности.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Снег#Дела судебные#Экологический ущерб#Полигон#Ущерб#Складирование
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