Росприроднадзор смог доказать в суде ущерб от снежного полигона в Тюмени

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ведомство не смогло доказать причастность организации к произошедшему загрязнению. В связи с чем Арбитражный суд Тюменской области отказал Роспотребнадзору в удовлетворении иска на сумму более 4,9 миллионов рублей.
«По мнению Роспотребнадзора, причиненный природе ущерб составил 4 981 977 рублей. Возник он якобы в результате хозяйственной деятельности в виде складирования снега от уборки улиц. Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец не доказал факт наличия причинной связи между заявленным истцом вредом и наступившим реальным ущербом, а также то, что загрязнение участка произошло именно по вине ответчика», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы.
Ранее «Наш Город» писал, что снежный полигон в районе Воронинских горок, рассчитанный на 500 тысяч кубометров снега, начал работать в конце 2022 года. На его строительство было выделено из бюджета более 380 миллионов рублей. По заверениям тюменских властей, объект соответствует всем экологическим требованиям безопасности.