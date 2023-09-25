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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 сентября

25 сентября 2023, 01:07
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области в понедельник, 25 сентября, синоптики обещают жаркую погоду. К полудню столбики термометров на юге региона покажут +23…+25, в ночные часы ожидается похолодание до +8…+13. В течение дня будет дуть юго-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Осадки маловероятны.

В Тюмени 25 сентября ожидается солнечная погода. Утром термометры покажут +12…+13, скорость западного ветра составит 4-5 м/с. К полудню воздух прогреется до +24…+25, скорость ветра составит 8 м/с. В ночные часы ожидается +14…+17, западный ветер до 7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:28, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 2 минуты.

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В Тобольске в понедельник, 25 сентября, синоптики обещают солнечную погоду. Утром ожидается +11…+13, западный ветер до 3 м/с. Ближе к обеду температура воздуха составит +20…+22, скорость ветра составит 5 м/с. В темное время суток столбики термометров не опустятся ниже +12…+15, скорость западного ветра составит 3-5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:18, закат в 18:19, продолжительность дня 12 часов 1 минута.

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В Ялуторовске день обещает быть солнечным и жарким — ближе к обеду воздух прогреется до +24, утром термометры покажут +10…+11. В течение дня будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью до 4-8 м/с. В вечерние часы температура воздуха составит +13…+17, скорость юго-западного ветра 5-6 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:25, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 2 минуты.

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В Заводоуковске первый день рабочей недели пройдет без осадков — метеорологи обещают солнечную погоду. В утренние часы столбики термометров покажут +10…+12, скорость юго-западного ветра составит 3-4 м/с. К полудню потеплеет до +22…+24, ветер усилится до 9 м/с и сменит направление на западное. В вечерние и ночные часы ожидается +13…+17, ветер 4-7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:24, закат в 18:26, продолжительность дня 12 часов 2 минуты.

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В Ишиме 25 сентября утром ожидается переменная облачность и +13, ветер западного направление 3-4 м/с. К обеду небо прояснится и потеплеет до +20…+22, скорость ветра составит 7-8 м/с. В темное время суток термометры не опустятся ниже +12…+13, скорость западного ветра с переходом на юго-западный составит 3-5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:13, закат в 18:14, продолжительность дня 12 часов 1 минута.

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