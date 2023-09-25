Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 сентября

В Ялуторовске день обещает быть солнечным и жарким — ближе к обеду воздух прогреется до +24, утром термометры покажут +10…+11. В течение дня будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью до 4-8 м/с. В вечерние часы температура воздуха составит +13…+17, скорость юго-западного ветра 5-6 м/с.