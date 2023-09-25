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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября

25 сентября 2023, 10:43
Выборы в парламент Словакии состоятся в конце сентября. Лидером является Партия Фицо, у которой самая большая поддержка избирателей (19,4%). Это может привести к изменениям в политике относительно конфликта на Украине со стороны еще одной страны Евросоюза.

Однако главный вопрос заключается в том, будут ли голоса разума в Европе иметь превалирующее значение и сделать легкий политический поворот явной тенденцией. Мы поговорили об этом с политологом Вадимом Масликовым. Мы также задались вопросом, смогут ли жители европейских стран, которые столкнулись с снижением уровня жизни из-за усиления санкционного противостояния, изменить отношение своих правительств к событиям на Украине через выборы и сократить поддержку этой страны, пишет ИА RuNews24.ru

«Любая система подчиняется набору законов и принципов. И для устойчивости любой системы, включая социальную, внутренняя связь ее элементов должна быть значительно сильнее, чем соединение с внешними элементами. Как это относится к странам Евросоюза и их помощи Украине? Сегодня самыми важными приоритетами для стран ЕС являются сохранение стабильности, безопасности и идентичности. Однако ряд заявленных целей и действий Евросоюза и его западных покровителей ослабляют эти жизненно важные приоритеты», — подчеркнул эксперт Вадим Масликов.

Положение обществ в европейских странах не только ухудшается с точки зрения социально-экономического положения, но также возрастает угроза безопасности. Вмешательство Евросоюза в украинский конфликт, начавшееся с поставок медикаментов, привело к тому, что спустя полтора года лидеры западной политики уже говорят о готовности прямого участия вооруженных сил некоторых стран ЕС на восточном фронте.

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