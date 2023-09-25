Однако главный вопрос заключается в том, будут ли голоса разума в Европе иметь превалирующее значение и сделать легкий политический поворот явной тенденцией. Мы поговорили об этом с политологом Вадимом Масликовым. Мы также задались вопросом, смогут ли жители европейских стран, которые столкнулись с снижением уровня жизни из-за усиления санкционного противостояния, изменить отношение своих правительств к событиям на Украине через выборы и сократить поддержку этой страны, пишет ИА RuNews24.ru