От куриного пера до удобрения: инновационная разработка ставропольского ученого

Не секрет, что Ставропольский край считается аграрным, и многие предприятия сталкиваются с выработкой различных белоксодержащих отходов, которые не перерабатываются и просто выбрасываются. Максим Тараванов предлагает расщепить эти отходы путем их взаимодействия с водой (метод гидролиза) на полезные аминокислоты, в результате чего получится удобрение для сельскохозяйственных культур.