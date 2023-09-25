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Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Прокуратура провела проверку

Около Тюмени на базе отдыха госпитализировали двух детей из-за реагентов в бассейне

25 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Прокуратура провела проверку
Тюменские прокуроры завершили проверку по факту оказания медпомощи детям после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменском районе.

Всё произошло из-за ненадлежащего обслуживания оборудования.

«Произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них — госпитализированы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Руководителю организации, где произошла утечка, вынесено представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечён управляющий базой отдыха. Госпитализированным детям выплачено 375 тысяч рублей в качестве компенсации.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Расследование продолжается.

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#Общество#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Прокуратура#Тюменцы
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