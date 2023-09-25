Около Тюмени на базе отдыха госпитализировали двух детей из-за реагентов в бассейне

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Всё произошло из-за ненадлежащего обслуживания оборудования.
«Произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них — госпитализированы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Руководителю организации, где произошла утечка, вынесено представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечён управляющий базой отдыха. Госпитализированным детям выплачено 375 тысяч рублей в качестве компенсации.
По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Расследование продолжается.