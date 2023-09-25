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Пробки в Тюмени

Огромная пробка парализовала движение в восточной части Тюмени

25 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
Затор на 3,5 километра зафиксирован в час пик на улицах Западносибирской и Камчатской. В этом районе столкнулись две легковушки, они перекрыли одну полосу движения.
«Стоим почти 20 минут. Здесь пробка из-за ДТП в сторону улицы Камчатской», — сообщил «Нашему городу» таксист Владимир В.

В понедельник к 18:05 пробки в городе достигли 8 баллов. По данным сервиса 2ГИС, в Тюмени произошло 5 дорожных происшествий. На Объездной дороге серьёзных заторов не зафиксировано.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 сентября серьёзные заторы возникли в восточной части Объездной дороги. Здесь произошло сразу две аварии, пострадавших нет.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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