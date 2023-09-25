Огромная пробка парализовала движение в восточной части Тюмени

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Стоим почти 20 минут. Здесь пробка из-за ДТП в сторону улицы Камчатской», — сообщил «Нашему городу» таксист Владимир В.
В понедельник к 18:05 пробки в городе достигли 8 баллов. По данным сервиса 2ГИС, в Тюмени произошло 5 дорожных происшествий. На Объездной дороге серьёзных заторов не зафиксировано.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 сентября серьёзные заторы возникли в восточной части Объездной дороги. Здесь произошло сразу две аварии, пострадавших нет.