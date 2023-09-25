Новый пешеходный переход за 250 миллионов рублей построят в Тюмени до конца года

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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В ближайшее время строители приступят к монтажу инженерных систем и оборудования. Для удобства пешеходов здесь установят два лифта. Также переход оснастят системами освещения и видеонаблюдения. Рядом расположатся автопавильоны.
Пока надземный пешеходный переход не запущен в эксплуатацию. Согласно контракту, в работу объект будет сдан до конца октября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по возведению надземного пешеходного перехода в Тюмени в районе ЖК «Колумб» ведет компания «Мостострой-11». На строительство объекта из областного бюджета выделено 247 миллионов рублей.