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Новый пешеходный переход за 250 миллионов рублей построят в Тюмени до конца года

Новый пешеходный переход за 250 миллионов рублей построят в Тюмени до конца года

25 сентября 2023, 05:53
Фото: ГУС ТО
Новый надземный пешеходный переход появился в Тюмени в районе ЖК «Колумб». Сегодня ночью подрядная организация установила на опоры пролётное строение пешеходного перехода протяженностью 42 метра.
Видео: ЧС Тюмень

В ближайшее время строители приступят к монтажу инженерных систем и оборудования. Для удобства пешеходов здесь установят два лифта. Также переход оснастят системами освещения и видеонаблюдения. Рядом расположатся автопавильоны.

Пока надземный пешеходный переход не запущен в эксплуатацию. Согласно контракту, в работу объект будет сдан до конца октября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что работы по возведению надземного пешеходного перехода в Тюмени в районе ЖК «Колумб» ведет компания «Мостострой-11». На строительство объекта из областного бюджета выделено 247 миллионов рублей.

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#Общество#Видео#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Надземный пешеходный переход#Дорожное строительство
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