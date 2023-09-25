Новые возможности развития беспилотных технологий от компании «БАС»

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко обозначил основные задачи новой отрасли — это не только проектирование и производство беспилотников, но и эффективное применение их и решение вопроса подготовки пилотов. Важные наработки есть в этом плане у Иннополиса. Для начала эти технологии можно использовать на территории Татарстана, а потом масштабировать на остальные регионы.