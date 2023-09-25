Новые возможности развития беспилотных технологий от компании «БАС»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В сентябре на международном форуме Kazan Digital Week было подписано трехстороннее соглашение. На встрече присутствовал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. В Казани также состоялась встреча представителей ООО «БАС» с руководством Татарстана. На ней обсуждалось применение беспилотников в регионе и создание регионального центра компании «БАС», пишет inkazan.ru.
В «БАС» отметили, что после подписания соглашения компания продолжит цифровую трансформацию беспилотной авиации в Российской Федерации для развития отрасли. В Татарстане будет открыт центр подготовки внешних пилотов дронов. По словам экспертов, в дальнейшем полеты дронов интегрируются в городскую среду. Более того, этот процесс автоматизируют, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко обозначил основные задачи новой отрасли — это не только проектирование и производство беспилотников, но и эффективное применение их и решение вопроса подготовки пилотов. Важные наработки есть в этом плане у Иннополиса. Для начала эти технологии можно использовать на территории Татарстана, а потом масштабировать на остальные регионы.
Варятченко акцентировал внимание на том, что рынку нужны не просто перспективные, но уже проверенные решения. У Иннополиса есть такие решения, причем, готовые для промышленного производства.
Участвующие в соглашении структуры будут совместно тестировать и отбирать технологии, по которым затем предстоит создавать дроны и оборудование для них, в том числе навесное. Ключевая цель, которую предстоит достичь, — технологический суверенитет России в этой области.
Глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов отметил высокотехнологичность сферы бесплотных авиасистем. Он также заявил, что ОЭЗ имеет необходимые компетенции и опыт, позволяющие работать над сложными проектами, в том числе по беспилотникам.
Заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев рассказал, что часть разработок Центра беспилотных технологий, работающего на территории вуза, уже пошла в серию. Университет анализирует рыночную, техническую и правовую базы, а центр разрабатывает беспилотники разных типов: воздушные, наземные и водные.
Напомним, в создании ООО «БАС» участвовали ключевые игроки российского рынка беспилотников. Это АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.