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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Ремонт квартиры при небольших затратах

Как тюменцам стоит сделать ремонт в съемной квартире

25 сентября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Ремонт квартиры при небольших затратах
Ремонт в съемной квартире может принести тюменцам не только приятные хлопоты. Мало, кто хочет вкладываться в чужую квартиру.

При минимальных затратах тоже можно почувствовать себя хорошо даже в арендованной жилплощади. Декоратор и дизайнер интерьера Яна Тимашова рассказала «Саратов 24» о том, как лучше улучшить интерьер в съемной квартире.

Почувствовать себя в съемной квартире как дома

Эксперт не рекомендует самостоятельно чинить электрику и другие приборы. Самостоятельно можно сменить смесители, светильники, выполнить простой косметический ремонт.

«Если вы настроены на долгосрочную аренду и хочется придать помещению индивидуальности, можно провести некоторые обновления», — отмечает Яна Тимашова.

Достаточно просто заменить смесители, они не слишком дорогие, но при этом внешний вид санузла может преобразиться. Потолочные светильники тоже довольно просто заменить. В одной из комнат можно поклеить обои. Если в квартире паркет, его можно отциклевать и покрыть лаком. Если линолеум — можно выбрать и перестелить на более свежий с современной фактурой. Краску на стенах можно обновить.

Можно преобразить мебель. В современном мире существует огромное количество красок, которыми можно перекрашивать поверхности (например, кухонный гарнитур). Изменения лучше сразу согласовать с собственником помещения.

Изменения в комнатах можно внести и без ремонтных работ. При помощи новых занавесок, штор, подушек на диване. Можно воспользоваться пледом. В том случае, если вариант с текстилем вам не подходит, обновить помещение можно небольшими декоративными предметами мебели: журнальный столик, кресло, стеллаж. Добавьте немного декора: постеры, вазы, домашние растения, зеркала. И уже скоро вы будете чувствовать себя в своей съемной квартире, как дома.

Новые цвета, уборка и шкафы для одежды

В изменениях важно соблюсти баланс и выдержать цветовую гамму. Интерьер помещения не стоит перегружать красками. Простая уборка тоже делает квартиру более уютной. Если в шкафах мест для хранения не хватает можно использовать различные коробочки и корзинки.

Стены можно декорировать 3d панелями, их можно приобрести в сетевых магазинах для строителей. Старые радиаторы можно спрятать за текстилем.

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Старайтесь выбирать нейтральные актуальные оттенки: белые, серые, бежевые тона, которые не раздражают и долго не теряют актуальности. Ну, а если хочется ярких красок экспериментировать лучше с декором, который вы сможете легко заменить, когда он наскучит и снова захочется перемен.

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