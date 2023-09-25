Как тюменцам стоит сделать ремонт в съемной квартире

Достаточно просто заменить смесители, они не слишком дорогие, но при этом внешний вид санузла может преобразиться. Потолочные светильники тоже довольно просто заменить. В одной из комнат можно поклеить обои. Если в квартире паркет, его можно отциклевать и покрыть лаком. Если линолеум — можно выбрать и перестелить на более свежий с современной фактурой. Краску на стенах можно обновить.