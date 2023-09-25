Как тюменцам стоит сделать ремонт в съемной квартире

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
При минимальных затратах тоже можно почувствовать себя хорошо даже в арендованной жилплощади. Декоратор и дизайнер интерьера Яна Тимашова рассказала «Саратов 24» о том, как лучше улучшить интерьер в съемной квартире.
Эксперт не рекомендует самостоятельно чинить электрику и другие приборы. Самостоятельно можно сменить смесители, светильники, выполнить простой косметический ремонт.
«Если вы настроены на долгосрочную аренду и хочется придать помещению индивидуальности, можно провести некоторые обновления», — отмечает Яна Тимашова.
Достаточно просто заменить смесители, они не слишком дорогие, но при этом внешний вид санузла может преобразиться. Потолочные светильники тоже довольно просто заменить. В одной из комнат можно поклеить обои. Если в квартире паркет, его можно отциклевать и покрыть лаком. Если линолеум — можно выбрать и перестелить на более свежий с современной фактурой. Краску на стенах можно обновить.
Можно преобразить мебель. В современном мире существует огромное количество красок, которыми можно перекрашивать поверхности (например, кухонный гарнитур). Изменения лучше сразу согласовать с собственником помещения.
Изменения в комнатах можно внести и без ремонтных работ. При помощи новых занавесок, штор, подушек на диване. Можно воспользоваться пледом. В том случае, если вариант с текстилем вам не подходит, обновить помещение можно небольшими декоративными предметами мебели: журнальный столик, кресло, стеллаж. Добавьте немного декора: постеры, вазы, домашние растения, зеркала. И уже скоро вы будете чувствовать себя в своей съемной квартире, как дома.
В изменениях важно соблюсти баланс и выдержать цветовую гамму. Интерьер помещения не стоит перегружать красками. Простая уборка тоже делает квартиру более уютной. Если в шкафах мест для хранения не хватает можно использовать различные коробочки и корзинки.
Стены можно декорировать 3d панелями, их можно приобрести в сетевых магазинах для строителей. Старые радиаторы можно спрятать за текстилем.
Старайтесь выбирать нейтральные актуальные оттенки: белые, серые, бежевые тона, которые не раздражают и долго не теряют актуальности. Ну, а если хочется ярких красок экспериментировать лучше с декором, который вы сможете легко заменить, когда он наскучит и снова захочется перемен.