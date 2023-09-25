В Гилевской роще Тюмени загорелся и взорвался электросамокат. Видео

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По данным «Нашего города», всё произошло 24 сентября. Электросамокат взорвался и полностью выгорел на пешеходной дорожке. В этот момент на нём катался мужчина, после воспламенения он отбежал от самоката.
«Аккумуляторы не правильно эксплуатируются. Вот и последствия», — сообщил «Нашему городу» эксперт Евгений П.
Тюменцы потушили самокат водой из бутылки. Транспортное средство расплавилось прямо на асфальте, пострадавших нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что завершение сезона электросамокатов в Тюмени запланировано на 15 октября. На дату могут повлиять погодные условия.