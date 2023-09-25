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Пожар произошел в тюменской роще

В Гилевской роще Тюмени загорелся и взорвался электросамокат. Видео

25 сентября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Пожар произошел в тюменской роще
В Гилевской роще Тюмени произошел пожар. Загорелся электросамокат, огонь напугал отдыхающих.

По данным «Нашего города», всё произошло 24 сентября. Электросамокат взорвался и полностью выгорел на пешеходной дорожке. В этот момент на нём катался мужчина, после воспламенения он отбежал от самоката.

«Аккумуляторы не правильно эксплуатируются. Вот и последствия», — сообщил «Нашему городу» эксперт Евгений П.

Тюменцы потушили самокат водой из бутылки. Транспортное средство расплавилось прямо на асфальте, пострадавших нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что завершение сезона электросамокатов в Тюмени запланировано на 15 октября. На дату могут повлиять погодные условия.

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#Общество#Видео#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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