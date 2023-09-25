Денис Сафин: в «Уральской Стали» работают над развитием инфраструктуры Новотроицка

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:02
«Уральская Сталь» представляет собой градообразующее предприятие Новотроицка и является крупнейшим работодателем Оренбургской области. Поэтому для комбината важно не только сохранить безопасные и комфортные условия труда на предприятии, но и сформировать в городе благоприятную среду для самореализации и досуга населения. Стратегической целью социальных инвестиций на предприятии называют сокращение оттока молодых жителей Новотроицка. Это явление фиксируют в городе уже в течение нескольких последних десятилетий, пишет mk.ru.
Примечательно, что перечень уже выполненных компанией проектов по формированию современной городской инфраструктуры включает возведение ледового дворца, ремонт ряда детских образовательных учреждений и Дворца культуры, объектов здравоохранения, культуры и спорта.
В соответствии с инициативой Дениса Сафина комбинат в партнерстве с администрацией Новотроицка начал подготовку мастер-плана Новотроицка. Все аспекты этого плана подлежат рассмотрению и согласованию с горожанами.
«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди», — заявил Денис Сафин. Поэтому он выразил убеждение, что одной из наиболее актуальных задач компании является прекращение оттока людей из Новотроицка. Именно с этой целью в «Уральской Стали» задумались над созданием «новой эстетики» и на предприятии, и в городе. Кроме того, указал Сафин, есть планы на строительство современного и комфортного жилья для сотрудников комбината.
В 2023 году по распоряжению Дениса Сафина в компании дважды повышали заработную плату сотрудникам комбината. В августе зарплата металлургов была проиндексирована по новой системе. Это значит, что средний размер заработка на десятитысячном металлургическом предприятии достиг 80 тысяч рублей в месяц, что более чем на 30% превышает данный показатель в области.
К тому же на протяжении многих лет комбинат поддерживает активное сотрудничество с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС. Благодаря этому обстоятельству студенты получают возможность при содействии опытных металлургов выполнять совместные проекты на производстве. В состав холдинга также включен Загорский трубный завод (ЗТЗ) в подмосковном городе Пересвет. Предприятие сотрудничает с Сергиево-Посадским колледжем, на базе которого работает Ресурсный центр ЗТЗ. Это дает возможность не только проводить обучение востребованных специалистов, но и предоставлять им рабочие места сразу после вручения дипломов, задействуя механизм целевых договоров.