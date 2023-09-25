Денис Сафин: в «Уральской Стали» работают над развитием инфраструктуры Новотроицка

«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди», — заявил Денис Сафин. Поэтому он выразил убеждение, что одной из наиболее актуальных задач компании является прекращение оттока людей из Новотроицка. Именно с этой целью в «Уральской Стали» задумались над созданием «новой эстетики» и на предприятии, и в городе. Кроме того, указал Сафин, есть планы на строительство современного и комфортного жилья для сотрудников комбината.