Более 745 тысячам тюменцев предстоит оплатить налоги за 2022 год

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Имущественные налоги — основа регионального бюджета. На эти деньги строятся школы и ремонтируются дороги. В этом году свой вклад в региональный бюджет сделают более 745 тысяч тюменцев, владеющих транспортом и недвижимостью.
Есть три способа оплаты налогов. Первый — через сервис «Оплата по квитанции» на Госуслугах. Для этого понадобится номер УИН, который можно найти на самой квитанции или в уведомлении. Второй способ — оплата в банке с помощью штрихкода, QR-кода или номера УИН. Последний вариант — оплата в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В этом случае знать номер УИН не обязательно.
В налоговом уведомлении указываются сумма налога, объекты налогообложения, сроки уплаты и другие необходимые сведения. В этом году оплатить имущественные налоги тюменцы должны до 1 декабря.