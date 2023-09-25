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Налоги нужно оплатить до 1 декабря

Более 745 тысячам тюменцев предстоит оплатить налоги за 2022 год

25 сентября 2023, 03:01
Фото: Николай Русанов / 1MI
Налоги нужно оплатить до 1 декабря
Оплата налогов — обязанность каждого россиянина. Именно имущественный налог становится основой регионального бюджета.
Сюжет
Бюджет

Имущественные налоги — основа регионального бюджета. На эти деньги строятся школы и ремонтируются дороги. В этом году свой вклад в региональный бюджет сделают более 745 тысяч тюменцев, владеющих транспортом и недвижимостью.

Есть три способа оплаты налогов. Первый — через сервис «Оплата по квитанции» на Госуслугах. Для этого понадобится номер УИН, который можно найти на самой квитанции или в уведомлении. Второй способ — оплата в банке с помощью штрихкода, QR-кода или номера УИН. Последний вариант — оплата в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В этом случае знать номер УИН не обязательно.

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В налоговом уведомлении указываются сумма налога, объекты налогообложения, сроки уплаты и другие необходимые сведения. В этом году оплатить имущественные налоги тюменцы должны до 1 декабря.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Бюджет#Налог#Бюджеты#Имущество#Любовь Селезнева
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