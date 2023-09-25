Более 745 тысячам тюменцев предстоит оплатить налоги за 2022 год

Есть три способа оплаты налогов. Первый — через сервис «Оплата по квитанции» на Госуслугах. Для этого понадобится номер УИН, который можно найти на самой квитанции или в уведомлении. Второй способ — оплата в банке с помощью штрихкода, QR-кода или номера УИН. Последний вариант — оплата в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В этом случае знать номер УИН не обязательно.