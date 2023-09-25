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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Бездомный пес напал на ребенка в мае этого года

Администрация Ялуторовска выплатит ребенку 70 тысяч рублей за укус собаки

25 сентября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Бездомный пес напал на ребенка в мае этого года
Бездомная собака напала на ребенка в мае. По данному факту прокуратура провела проверку.
Сюжет
Суд

В мае этого года жительница Ялуторовска провожала восьмилетнего сына в школу. Внезапно к ним подбежала бездомная собака, повалила ребенка на землю и покусала его за правую ногу.

Женщина обратилась в Ялуторовскую межрайонную прокуратуру, которой была проведена проверка. В результате прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

По требованию суда, администрация города Ялуторовска выплатит пострадавшему мальчику 70 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Собаки#Компенсации#Бездомные животные#Ялуторовский район#Любовь Селезнева
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