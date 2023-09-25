Администрация Ялуторовска выплатит ребенку 70 тысяч рублей за укус собаки

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В мае этого года жительница Ялуторовска провожала восьмилетнего сына в школу. Внезапно к ним подбежала бездомная собака, повалила ребенка на землю и покусала его за правую ногу.
Женщина обратилась в Ялуторовскую межрайонную прокуратуру, которой была проведена проверка. В результате прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда, причиненного ребенку.
По требованию суда, администрация города Ялуторовска выплатит пострадавшему мальчику 70 тысяч рублей.