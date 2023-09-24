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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Тюмень ненадолго вернется летняя жара

В Тюменскую область на один день вернется настоящее лето

24 сентября 2023, 11:24
Фото: 1MI

В Тюмень ненадолго вернется летняя жара

В понедельник, 25 сентября, на юге регионе столбики термометров поднимутся до +22…+25. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. В тоже время будет ветрено — местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

К сожалению, теплая погода продержится в Тюмени всего один день. 26 сентября, во вторник, максимальная дневная температура воздуха составит +16…+18. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, ветер усилится до 17 м/с, к ночи похолодает до +1…+6.

В среду, 27 сентября, в утренние часы метеоролог обещают туманы, в течение дня кратковременные дожди и +16….+18, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

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По прогнозам синоптиков, относительно теплая для тюменской осени погода сохранится до начала октября. Начиная с 5 октября на территории региона в законные права в полную силу будет вступать осень — днем термометры не будут подниматься +8….+14, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 0…+2. 11 октября и вовсе ночью столбики термометров опустятся до -5, а днем не поднимутся выше 0.

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