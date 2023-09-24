В Тюменскую область на один день вернется настоящее лето

По прогнозам синоптиков, относительно теплая для тюменской осени погода сохранится до начала октября. Начиная с 5 октября на территории региона в законные права в полную силу будет вступать осень — днем термометры не будут подниматься +8….+14, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 0…+2. 11 октября и вовсе ночью столбики термометров опустятся до -5, а днем не поднимутся выше 0.