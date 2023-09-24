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Updated Сегодня, 11:04

В Тюменской области проживает 215 детей с нарушениями слуха

В Тюменской области проживает 215 детей с нарушениями слуха

24 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
В Тюменской области проживает более 769 человек с инвалидностью по слуху. 215 из них дети, в том числе 18 малышей дошкольного возраста. Об этом сообщили в отделении тюменского Всероссийского общества глухих.
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Дети

По словам председателя ВОГ Натальи Буракевич, за последний год в организацию за получением консультации обратились более пяти тысяч человек. Кроме того, специалисты службы помогли с трудоустройством 74 «особым» людям.

Также на базе ВОГ функционирует кружок русского жестового языка. Здесь проходят индивидуальные занятия, различные мероприятия и мастер-классы, пишет АиФ Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году диагноз инвалидность был поставлен более 1400 детям. В целом в регионе сегодня проживают более 95,5 тысячи жителей, у которых есть инвалидность.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Инвалиды#Общество инвалидов
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