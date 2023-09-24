В Тюменской области проживает 215 детей с нарушениями слуха

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По словам председателя ВОГ Натальи Буракевич, за последний год в организацию за получением консультации обратились более пяти тысяч человек. Кроме того, специалисты службы помогли с трудоустройством 74 «особым» людям.
Также на базе ВОГ функционирует кружок русского жестового языка. Здесь проходят индивидуальные занятия, различные мероприятия и мастер-классы, пишет АиФ Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году диагноз инвалидность был поставлен более 1400 детям. В целом в регионе сегодня проживают более 95,5 тысячи жителей, у которых есть инвалидность.