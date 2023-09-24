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В Тюмени перекроют движение на объездной дороге

В Тюмени перекроют движение на объездной дороге

24 сентября 2023, 06:57
Фото: ГИБДД
В областной столице закроют для транспорта участок Обхода города в районе ЖК «Колумб». Ограничения введут в ночь с воскресенья на понедельник, с 24 на 25 сентября.

Данная мера временная и связана с необходимостью проведения работ по установке пролетного строения надземного пешеходного перехода. Специалисты уже подготовили металлическую конструкцию надземного пешеходного перехода и смонтировали под нее опоры.

Участок будет закрыт для движения с 00:00 до 3:00. На месте проведения работ дежурство будут нести сотрудники ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» откроют в Тюмени до конца этого года. Работы по его возведению начались в этом году. На строительство нового перехода из бюджета Тюменской области было выделено около 250 миллионов рублей.

В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход
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