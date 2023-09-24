В Тюмени перекроют движение на объездной дороге

Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» откроют в Тюмени до конца этого года. Работы по его возведению начались в этом году. На строительство нового перехода из бюджета Тюменской области было выделено около 250 миллионов рублей.