Тюменские автоинспекторы просят тюменцев внимательнее переходит «зебры»

С начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 99 ДТП, произошедших на «зебрах». Для двух человек, один из которых ребенок, они стали смертельными, еще 103 получили ранения различной тяжести. Каждый шестой пешеход сбит на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток.