Тюменские автоинспекторы просят тюменцев внимательнее переходит «зебры»

Posted 24 сентября, 12:21
Published 24 сентября, 12:21
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
С начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 99 ДТП, произошедших на «зебрах». Для двух человек, один из которых ребенок, они стали смертельными, еще 103 получили ранения различной тяжести. Каждый шестой пешеход сбит на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток.
«Осенью риск попадания в такие ДТП увеличивается из-за мокрой проезжей части и раннего наступления темноты. Именно поэтому рекомендуется использовать световозвращающие элементы, а еще лучше, носить одежду со вшитыми светящимися вставками», — отметили в Госавтоинспекции.
Также в ведомстве напомнили, что в регионе ведется системная работа с водителями, игнорирующими ПДД при проезде пешеходных переходов. В 2023 году на таких нарушителей уже составлено 4,5 тысячи протоколов.
Мероприятия по снижению смертности на дорогах в Тюменской области реализуются совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции и организаций, ответственных за содержание дорожной инфраструктуры.