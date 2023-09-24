Тюменская область занимает второе место в УрФО по динамике оптовой торговли

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Согласно данным Росстата, по объемам оборота оптовой торговли область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Челябинская область — в этом году оборот торговли там превысил 40%. В Ханты-Мансийском автономном округе данный показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 19%, в Свердловской области — на 10,6%.
В Ямало-Ненецком автономном округе и в Курганской области показатели оптовой торговли снизились на 13,4 и 3,3% соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали районы с лучшими показателями социально-экономической устойчивости. На первое вышел Тобольск, второе место занял Уватский район. Тюмень расположилась на третьей строчке рейтинга.