Тюменская область занимает второе место в УрФО по динамике оптовой торговли

Согласно данным Росстата, по объемам оборота оптовой торговли область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Челябинская область — в этом году оборот торговли там превысил 40%. В Ханты-Мансийском автономном округе данный показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 19%, в Свердловской области — на 10,6%.