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Тюменская область занимает второе место в УрФО по динамике оптовой торговли

Тюменская область занимает второе место в УрФО по динамике оптовой торговли

24 сентября 2023, 07:53
Фото: 1MI
Более 642,5 миллиардов рублей достиг оборот оптовой торговли в Тюменской области за семь месяцев 2023 года. Это на 30,8% превышает аналогичные показатели 2022 года.

Согласно данным Росстата, по объемам оборота оптовой торговли область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Челябинская область — в этом году оборот торговли там превысил 40%. В Ханты-Мансийском автономном округе данный показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 19%, в Свердловской области — на 10,6%.

В Ямало-Ненецком автономном округе и в Курганской области показатели оптовой торговли снизились на 13,4 и 3,3% соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали районы с лучшими показателями социально-экономической устойчивости. На первое вышел Тобольск, второе место занял Уватский район. Тюмень расположилась на третьей строчке рейтинга.

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