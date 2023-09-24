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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:30

Тюменец из-за красной иномарки задушил свою невесту

Тюменец из-за красной иномарки задушил свою невесту

24 сентября 2023, 10:28
Фото: 1MI
Трагедия произошла еще летом 2019 года, но о подробностях дела стало известно только сейчас. Александр познакомился с Ларисой после того, как вышел из колонии. Они начали вместе жить.
Сюжет
Суд

Александр познакомился с Ларисой после того, как вышел из колонии. Они начали вместе жить. Своим друзьям из деревни мужчина хвастался, что у него теперь городская девушка, к тому же богатая — у нее есть автомобиль, красный Hyundai Getz. Девушка ездила на нем по делам, на работу.

Немного позже в голове Александра созрел коварный план, целью которого было завладеть автомобилем. За несколько дней до трагедии он начал подготовку к преступлению — продумал маршрут, пишет 72.RU.

В злополучный день он предложил Ларисе съездить в гости к его родственникам в деревню — познакомиться. Девушка, не подозревая ничего, согласилась. Выехали из города они вечером. По дороге он предложил сделать остановку и отдохнуть. В безлюдном месте он задушил девушку — сначала руками, потом с помощью веревки, труп забросал листьями, после чего на машине скрылся.

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Убийцу нашли быстро. На допросе мужчина сообщил, что убил Ларису из личной неприязни, якобы она ему изменяла. Александр до последнего момента надеялся, что суд признаем его невиновным. Однако этого не произошло — не помогли ни его заявления о том, что признательные показатели из него «выбили» с помощью пыток, ни наличие липовой медсправки о психическом заболевании.

Суд приговорил Александра к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области убил своего приятеля в ходе ссоры. А для того, чтобы скрыть преступление поджег дом. Суд приговорил его к 13 годам колонии.

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