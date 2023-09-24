Тюменец из-за красной иномарки задушил свою невесту

В злополучный день он предложил Ларисе съездить в гости к его родственникам в деревню — познакомиться. Девушка, не подозревая ничего, согласилась. Выехали из города они вечером. По дороге он предложил сделать остановку и отдохнуть. В безлюдном месте он задушил девушку — сначала руками, потом с помощью веревки, труп забросал листьями, после чего на машине скрылся.