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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На Тюменскую область сегодня обрушится магнитная буря

На Тюменскую область сегодня обрушится магнитная буря

24 сентября 2023, 08:29
Фото: ЧС Тюмень
Сила геомагнитных ударов достигнет 4 баллов. По данным метеорологов, геомагнитная активность будет повышена на протяжении всего дня воскресенья.

Метеозависимым жителям региона рекомендуют снизить физическую активность, больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе. Следует следить за уровнем артериального давления — при ухудшении самочувствия принять необходимые медикаменты.

Специалисты отмечают, что в дни повышенной геомагнитной активности в хоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

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Следующая магнитная буря в Тюменской области ожидается 29 сентября. Ее сила составит 4 балла.

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