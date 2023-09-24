На Тюменскую область сегодня обрушится магнитная буря

Специалисты отмечают, что в дни повышенной геомагнитной активности в хоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.