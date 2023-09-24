На Тюменскую область сегодня обрушится магнитная буря

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Метеозависимым жителям региона рекомендуют снизить физическую активность, больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе. Следует следить за уровнем артериального давления — при ухудшении самочувствия принять необходимые медикаменты.
Специалисты отмечают, что в дни повышенной геомагнитной активности в хоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.