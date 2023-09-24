Итоги недели: отопительный сезон, масочный режим и новые штрафы для собачников

Posted 24 сентября 2023, 12:31
Published 24 сентября 2023, 12:31
Modified 24 сентября 2023, 12:33
Updated 24 сентября 2023, 12:33
В дома жителей Тюмени с 21 сентября начало приходить тепло. В этом году все жилые дома подключат к отоплению в течение пяти дней — до 25 сентября. 21 сентября горячими стали батареи у жителей района Лесобазы, КПД до улицы Холодильной, Восточного микрорайона до Монтажников. 22 сентября отопление дали в Заречном микрорайоне и центральной части Тюмени, 23 сентября — в районе МЖК с 1 по 6 микрорайон.
В воскресенье к теплу подключили дома по улицам Червишевский и Московский тракты, в понедельник, 25 сентября, батареи потеплеют в квартирах у жителей районов Маяк и Дом Обороны.
Между тем, далеко не все горожане обрадовались старту отопительного сезона. Тюменцы уже начали жаловаться, что в квартирах жарко, в связи с чем приходится открывать окна. Кстати, по прогнозам метеорологов, в понедельник, 25 сентября, в областной столице воздух прогреется до +23…+25. Теплая погода продержится до начала октября.
В тюменских больницах и поликлиниках в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ пациентам рекомендуют надевать медицинские маски. Масочный режим уже начал действовать в поликлиниках № 5, 12 и 17.
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также растет число заболевших COVID-19. За последнюю неделю было выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, неделей ранее их было меньше на 36.
При этом в ведомстве отмечают, что на данный момент оснований для введения дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях нет. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских внес на рассмотрение в Тюменскую областную Думу законопроект о введении штрафов для владельцев собак. В частности, предлагается наказывать рублем хозяев хвостатых за «непресечение агрессивного поведения животного по отношению к окружающим людям». Штраф планируется установить в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечено, что только за первое полугодие в Тюменской области было подано 58 исковых заявлений на сумму более 4 миллионов рублей к владельцам собак. Из них 22 иска о взыскании с собственников собак морального и материального вреда на сумму 2,4 миллиона рублей.
«Особую тревогу вызывают случаи причинения вреда здоровью детям в связи с укусами собак, имеющих владельцев, в связи с которыми органами прокуратуры области в интересах несовершеннолетних предъявлено 13 исковых заявлений», — указано в размещенном на сайте Тюменской областной Думы документе.
В Тюменской области рост стоимости мандаринов и апельсинов этой осенью побил все рекорды — только за август цены на цитрусовые увеличились за 21%. В целом за год на 70%. Сегодня в среднем килограмм мандаринов в магазинах города стоит от 259 до 359 рублей, апельсинов — 200-239 рублей.
Для сравнения, в декабре 2022 года цены на цитрусовые были в два-три раза ниже. Эксперты отмечают, что на подорожание оказали влияние ослабление курса рубля и рост финансовых затрат на перевозки.
Археологи обнаружили на берегу озера Мергень в Ишимском районе объект, похожий на древнее жилище, вокруг которого был вырыт ров. Исследователи считают, что находка может иметь сакральное значение.
В настоящее время ученые изучают местность. Уже известно об обнаружении предметов быта людей, которые жили в Ишимском районе за 9 тысяч лет до нашей эры — фрагментов посуды, скребков и ножевидных пластин.
Исследование городища продолжается.