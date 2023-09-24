Итоги недели: отопительный сезон, масочный режим и новые штрафы для собачников

В дома жителей Тюмени с 21 сентября начало приходить тепло. В этом году все жилые дома подключат к отоплению в течение пяти дней — до 25 сентября. 21 сентября горячими стали батареи у жителей района Лесобазы, КПД до улицы Холодильной, Восточного микрорайона до Монтажников. 22 сентября отопление дали в Заречном микрорайоне и центральной части Тюмени, 23 сентября — в районе МЖК с 1 по 6 микрорайон.