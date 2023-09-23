В Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Только за летние месяцы инспекторы ГИБДД поймали 135 байкеров-бесправников. Большая часть из которых — подростки.
В настоящее время в Тюменской области завершается байкерский сезон. Однако рейды мотовзвода полка ДПС продолжатся до тех пор, пока будет позволять погода.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу, 15 сентября, в центре Тюмени был сбит насмерть водителем большегруза 22-летний мотоциклист. Водитель грузовика не уступил байкеру дорогу, при повороте налево.