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В Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов

В Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов

23 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Тюменской области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов почти на 30%. В этом году в регионе зарегистрировано 211 таких аварий, погибли 5 человек, травмы получили более 230.
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ДТП

Только за летние месяцы инспекторы ГИБДД поймали 135 байкеров-бесправников. Большая часть из которых — подростки.

В настоящее время в Тюменской области завершается байкерский сезон. Однако рейды мотовзвода полка ДПС продолжатся до тех пор, пока будет позволять погода.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу, 15 сентября, в центре Тюмени был сбит насмерть водителем большегруза 22-летний мотоциклист. Водитель грузовика не уступил байкеру дорогу, при повороте налево.

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