В Тюменской области 7,5 тысяч домов попали в программу капремонта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний месяц стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 3,4%. Сегодня в среднем цена «квадрата» составляет более 119 тысяч рублей. За год она выросла более чем на 14,5%.