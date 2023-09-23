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В Тюменской области 7,5 тысяч домов попали в программу капремонта

В Тюменской области 7,5 тысяч домов попали в программу капремонта

23 сентября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Более 7,6 тысяч многоквартирных домов в Тюменской области вошли в программу капитального ремонта на 2015–2053 годы. Об этом сообщили департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что 92,2% многоквартирников формируют фонд капремонта на счете «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». По словам экспертов, эти цифры свидетельствуют о доверии жителей региональному оператору.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний месяц стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 3,4%. Сегодня в среднем цена «квадрата» составляет более 119 тысяч рублей. За год она выросла более чем на 14,5%.

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