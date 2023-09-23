В Тюменской области 7,5 тысяч домов попали в программу капремонта

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В ведомстве отметили, что 92,2% многоквартирников формируют фонд капремонта на счете «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». По словам экспертов, эти цифры свидетельствуют о доверии жителей региональному оператору.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний месяц стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 3,4%. Сегодня в среднем цена «квадрата» составляет более 119 тысяч рублей. За год она выросла более чем на 14,5%.