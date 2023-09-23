В Тюмени пройдет показ мод от 100 российских дизайнеров

Posted 23 сентября, 11:29
Published 23 сентября, 11:29
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Открытие площадки состоится 30 сентября. В формате Concept store также предусмотрен лекторий, где будут проводиться обучающие семинары о моде и искусстве.
— В своё время мы были первыми, кто сделал в Тюмени ставку на местных производителей, открыв «Улицу российских дизайнеров». Сейчас пришло время нового формата, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, или просто местом для встреч людей, разделяющих его философию. При этом от основного нашего направления мы отказываться не собираемся. Это будет пространство, где будут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Причём как минимум половина из представленных коллекций тюменские.
На мероприятие соберутся представители брендов и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, как правильно коллекцию сделать, как её продвигать, какое время для этого выбрать. В Concept store постоянно будут находиться стилисты, которые помогут создать образ из представленных коллекций. Быть центром перемен к лучшему — одна из главных идей проекта, — говорит управляющий Concept store Снежана Гордеева.