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Posted 23 сентября, 11:29

Published 23 сентября, 11:29

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

В Тюмени пройдет показ мод от 100 российских дизайнеров

В Тюмени пройдет показ мод от 100 российских дизайнеров

23 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
В Тюменском Цуме 30 сентября откроется новая модная площадка, на которой свои коллекции представят более 100 российских брендов. О фешн-событии рассказали в пресс-службе правительстве региона.

Открытие площадки состоится 30 сентября. В формате Concept store также предусмотрен лекторий, где будут проводиться обучающие семинары о моде и искусстве.

— В своё время мы были первыми, кто сделал в Тюмени ставку на местных производителей, открыв «Улицу российских дизайнеров». Сейчас пришло время нового формата, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, или просто местом для встреч людей, разделяющих его философию. При этом от основного нашего направления мы отказываться не собираемся. Это будет пространство, где будут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Причём как минимум половина из представленных коллекций тюменские.

На мероприятие соберутся представители брендов и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, как правильно коллекцию сделать, как её продвигать, какое время для этого выбрать. В Concept store постоянно будут находиться стилисты, которые помогут создать образ из представленных коллекций. Быть центром перемен к лучшему — одна из главных идей проекта, — говорит управляющий Concept store Снежана Гордеева.

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