В Тюмени пройдет показ мод от 100 российских дизайнеров

— В своё время мы были первыми, кто сделал в Тюмени ставку на местных производителей, открыв «Улицу российских дизайнеров». Сейчас пришло время нового формата, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, или просто местом для встреч людей, разделяющих его философию. При этом от основного нашего направления мы отказываться не собираемся. Это будет пространство, где будут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Причём как минимум половина из представленных коллекций тюменские.