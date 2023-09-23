В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок паленой водки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двух продавцов паленой водки, после употребления которой умерли два человека, приговорили к шести годам колонии. А также обязали выплатить в пользу потерпевших компенсации морального ущерба в размере 1,4 млн рублей.