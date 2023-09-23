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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок поддельного алкоголя

В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок паленой водки

23 сентября 2023, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок поддельного алкоголя

Нелегальные водку и коньяк оперативники обнаружили в ходе рейда в одном из складских помещений. Владельцем оказался 44-летний местный житель. Мужчина хранил опасный алкоголь с целью последующего сбыта.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие в изъятой продукции спирта объемом 5 080 литров на сумму около одного миллиона ста тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательстве о явке. Расследование продолжается.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени двух продавцов паленой водки, после употребления которой умерли два человека, приговорили к шести годам колонии. А также обязали выплатить в пользу потерпевших компенсации морального ущерба в размере 1,4 млн рублей.

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