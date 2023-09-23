Тюменские школьники и студенты на «Инфотех Junior» познакомятся с азами роботехники

Разработчики игр смогут стать участником конкурса GameJam, во время которых можно создать свой игровой проект или продемонстрировать готовое решение. Еще один конкурс для разработчиков — GodModeOn, по итогам которого будут отобраны по три лучших проекта в каждой номинации. Любители 3D-моделирования и анимации смогут проверить свои силы в конкурсе «Тюмень-Метаверс», создав анимированные 3D-модели знаковых зданий и сооружений Тюмени и Тюменской области для последующего размещения в тематических метавселенных.