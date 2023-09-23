Тюменские школьники и студенты на «Инфотех Junior» познакомятся с азами роботехники

Posted 23 сентября, 11:52
Published 23 сентября, 11:52
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Кроме полезных активностей, на хакатоне встретятся финалисты областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. Им предстоит защить свои проекты, лучшие из которых выберет профессиональное жюри.
Также на мероприятии проведут робототехнические соревнования, где одни роботы должны будут быстрее других пройти трассу по определенной траектории, а другие сразятся на настоящей арене в формате «Битва роботов».
Разработчики игр смогут стать участником конкурса GameJam, во время которых можно создать свой игровой проект или продемонстрировать готовое решение. Еще один конкурс для разработчиков — GodModeOn, по итогам которого будут отобраны по три лучших проекта в каждой номинации. Любители 3D-моделирования и анимации смогут проверить свои силы в конкурсе «Тюмень-Метаверс», создав анимированные 3D-модели знаковых зданий и сооружений Тюмени и Тюменской области для последующего размещения в тематических метавселенных.
Кроме того, школьники и студенты на «Инфотех Junior» смогут посетить дискуссионные площадки, поиграть в компьютерные игры, поболеть за участников онлайн-сражений, пройти IT-мастер-классы, а также увидеть изобретения, которые создали ученики ИТ-кружков и секций.