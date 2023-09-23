Тюменская порнозвезда ищет уборщицу в свой особняк

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
«Мне нужно нанять уборщицу. Сама я не справляюсь. Не умею я все это делать. Готовить умею, но прибираться — вообще не мое. Раньше у меня была такая позиция, что я живу одна, ноги-руки есть, а уборщица — это все баловство, надо самой все делать. Сейчас я понимаю, что если не дано, то не дано», — сообщила актриса.
Ранее «Наш Город» писал, что Любовь Бушуева приобрела недвижимость в подмосковном городе Одинцово. Двухкомнатную квартиру актриса планировала сдавать.
Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Здесь она училась в школе и техникуме. После окончания техникума работала в библиотеке. По словам актрисы, тихая жизнь в Ишиме ее устраивала, но пришлось переехать в Краснотурьинск, чтобы помогать больной бабушке. После этого Любовь отправилась покорять Екатеринбург, там она освоила профессию массажиста. Позже уроженка Тюменской области решила сменить работу и стать актрисой в кино для взрослых. В настоящее время девушка живет в Москве.