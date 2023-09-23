Тюменская порнозвезда ищет уборщицу в свой особняк

Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Здесь она училась в школе и техникуме. После окончания техникума работала в библиотеке. По словам актрисы, тихая жизнь в Ишиме ее устраивала, но пришлось переехать в Краснотурьинск, чтобы помогать больной бабушке. После этого Любовь отправилась покорять Екатеринбург, там она освоила профессию массажиста. Позже уроженка Тюменской области решила сменить работу и стать актрисой в кино для взрослых. В настоящее время девушка живет в Москве.