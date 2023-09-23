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Тюменская порнозвезда ищет уборщицу в свой особняк

Тюменская порнозвезда ищет уборщицу в свой особняк

23 сентября 2023, 07:49
Фото: ВК Любовь Бушуева

Тюменская порнозвезда ищет уборщицу в свой особняк

Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева (Лора Тейлор) сообщила о том, что ищет себе домработницу, которая будет заниматься уборкой в ее доме.
«Мне нужно нанять уборщицу. Сама я не справляюсь. Не умею я все это делать. Готовить умею, но прибираться — вообще не мое. Раньше у меня была такая позиция, что я живу одна, ноги-руки есть, а уборщица — это все баловство, надо самой все делать. Сейчас я понимаю, что если не дано, то не дано», — сообщила актриса.

Ранее «Наш Город» писал, что Любовь Бушуева приобрела недвижимость в подмосковном городе Одинцово. Двухкомнатную квартиру актриса планировала сдавать.

Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Здесь она училась в школе и техникуме. После окончания техникума работала в библиотеке. По словам актрисы, тихая жизнь в Ишиме ее устраивала, но пришлось переехать в Краснотурьинск, чтобы помогать больной бабушке. После этого Любовь отправилась покорять Екатеринбург, там она освоила профессию массажиста. Позже уроженка Тюменской области решила сменить работу и стать актрисой в кино для взрослых. В настоящее время девушка живет в Москве.

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