Цены на апельсины и мандарины в Тюмени взлетели до 300 рублей

По словам экспертов, в этом году рост цен на цитрусовые побил рекорд. Последний раз стоимость этих фруктов поднималась на 20% за год в 2007 году. Аналитики отмечают, что на подорожание повлияли ослабление курса рубля и рост стоимости перевозок.