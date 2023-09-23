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Цены на апельсины и мандарины в Тюмени взлетели до 300 рублей

Цены на апельсины и мандарины в Тюмени взлетели до 300 рублей

23 сентября 2023, 05:32
Фото: 1MI

Цены на апельсины и мандарины в Тюмени взлетели до 300 рублей

По информации Росстата, в августе стоимость цитрусовых повысилась на 21%, за год выросла на 70%. Килограмм мандаринов в среднем стоит от 259 до 359 рублей, апельсинов — 200-239 рублей.

Для сравнения, в Тюмени в сетевых магазинах в преддверии Нового года в декабре 2022 года в магазинах мандарины продавали за 99-150 рублей за килограмм. Апельсины стоили в пределах 100-160 рублей.

По словам экспертов, в этом году рост цен на цитрусовые побил рекорд. Последний раз стоимость этих фруктов поднималась на 20% за год в 2007 году. Аналитики отмечают, что на подорожание повлияли ослабление курса рубля и рост стоимости перевозок.

Заметим, что по данным Росстата, также выросли за год цены на яблоки (на 11%), морковь (14,3%) и капусту (5%). Лук и картофель, напротив, подешевели по сравнению с январем 2023 года на 21,7 и 2,2% соответственно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью рост цен на некоторые виды продовольственных товаров может достичь 50%. Подорожание обусловлено ростом курса валют и снижением уровня урожайности.

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