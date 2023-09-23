«Таблетки — это зло»: тюменский миллионер заявил о фармацевтической мафии

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«На мой взгляд, в мире работает фармацевтическая мафия! Основная цель которой, чтобы люди больше покупали лекарств. Причем не так важно — нужно это на самом деле или нет», — заявил Хусаинов.
По его словам, в большинстве случаев медикаменты только снимают симптомы, а не причину болезни. Кроме того, вызывают привыкание, вызывают побочные эффекты.
Бизнесмен признался, что последние 18 лет он не принимает никаких медикаментов, в том числе БАДов. И при этом, совсем перестал болеть.
«Не болел коронавирусом. Даже когда контактировал с больными оставался здоровым. Вся семья переболела, шутили, что теперь точно заболеешь, но ведь нет. У меня есть одна проблема — это бронхиальная астма, но и там есть прогресс. 18 лет назад так же перестал пользоваться ингаляторами, когда были слабые приступы. И после этого они вообще прошли», — сообщил Хусаинов.
Правда, добавил, что бывает так, что без лекарств не обойтись — в этой ситуации надо все делать, как говорят врачи.
«Сразу оговорюсь, бывает так что без лекарств нельзя. И они спасают жизнь! Конечно, в этой ситуации надо все делать, как говорят врачи! Но, по моим наблюдениям, в 90% случаев это пройдет и так», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 7 месяцев почти на 25% сократился ассортимент зарубежных медикаментов — их заменили отечественные аналоги. Наиболее он снизился в категории лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.