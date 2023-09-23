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Тюменский миллионер считает, что в мире существует фармацевтическая мафия

«Таблетки — это зло»: тюменский миллионер заявил о фармацевтической мафии

23 сентября 2023, 08:54
Фото: 1MI

Тюменский миллионер считает, что в мире существует фармацевтическая мафия

Тюменский миллионер, руководитель федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов высказал свое мнение о приеме различных лекарств. По мнению бизнесмена, все таблетки и витамины — это «очень большое зло».
«На мой взгляд, в мире работает фармацевтическая мафия! Основная цель которой, чтобы люди больше покупали лекарств. Причем не так важно — нужно это на самом деле или нет», — заявил Хусаинов.

По его словам, в большинстве случаев медикаменты только снимают симптомы, а не причину болезни. Кроме того, вызывают привыкание, вызывают побочные эффекты.

Бизнесмен признался, что последние 18 лет он не принимает никаких медикаментов, в том числе БАДов. И при этом, совсем перестал болеть.

«Не болел коронавирусом. Даже когда контактировал с больными оставался здоровым. Вся семья переболела, шутили, что теперь точно заболеешь, но ведь нет. У меня есть одна проблема — это бронхиальная астма, но и там есть прогресс. 18 лет назад так же перестал пользоваться ингаляторами, когда были слабые приступы. И после этого они вообще прошли», — сообщил Хусаинов.

Правда, добавил, что бывает так, что без лекарств не обойтись — в этой ситуации надо все делать, как говорят врачи.

«Сразу оговорюсь, бывает так что без лекарств нельзя. И они спасают жизнь! Конечно, в этой ситуации надо все делать, как говорят врачи! Но, по моим наблюдениям, в 90% случаев это пройдет и так», — подчеркнул бизнесмен.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 7 месяцев почти на 25% сократился ассортимент зарубежных медикаментов — их заменили отечественные аналоги. Наиболее он снизился в категории лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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