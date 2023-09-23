Копите денежки: в Тюмени в 2024 году коммуналка подорожает почти на 10%

В документе указано, что тарифы газ вырастут в июле 2024 года на 11,2%, в 2025 — на 8,2%. В 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию и составит 3% для населения. Электроэнергия подорожает для населения на 8,9% в 2024 году, 6% в 2025 году, 5% в 2026 году.