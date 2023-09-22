Жители центра Тюмени остались без воды из-за ошибки строителей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
«На время ремонта холодное водоснабжение отсутствует на улицах Герцена, Грибоедова. Здесь строительные компании прокладывали сеть связи и повредили водопровод», — сообщили «Нашему городу» представители «Росводоканал Тюмень».
На данный момент ремонтные бригады приступили к работе.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 21 сентября в тюменских домах начали включать отопление. Напомним, что за состоянием сетей в многоквартирных строениях следят управляющие компании.