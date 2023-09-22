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Вода скоро появится в квартирах

Жители центра Тюмени остались без воды из-за ошибки строителей

22 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Вода скоро появится в квартирах
Жители центральных районов Тюмени до конца дня остались без холодной воды. Всё произошло из-за ремонтных работ, которые проводили строительные компании.
«На время ремонта холодное водоснабжение отсутствует на улицах Герцена, Грибоедова. Здесь строительные компании прокладывали сеть связи и повредили водопровод», — сообщили «Нашему городу» представители «Росводоканал Тюмень».

На данный момент ремонтные бригады приступили к работе.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 21 сентября в тюменских домах начали включать отопление. Напомним, что за состоянием сетей в многоквартирных строениях следят управляющие компании.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Ремонт#Тюменцы#Вода
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