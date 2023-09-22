Зачем — никто не понял: тюменцев возмутило строительство второй дороги во дворе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Дворы жилых комплексов «Симпл» и «Да.Квартал Республика» скоро останутся без деревьев, их место займет асфальтовое покрытие. Местные жители негодуют: об еще одной дороге они не просили.
«Начали прорубать дорогу в аллее параллельно уже существующей дороге через 50 метров. Сокращаются парковочные места, увеличивается трафик движения через жилые подъезды дома. И так не хватает парковочных мест», — поделилась с изданием «72.ru» жительница ЖК.
По ее словам, дворы всегда были небезопасными: автомобилисты ездят не сбавляя скорость, но так как территория принадлежит городу, установить шлагбаумы или «лежачие полицейские» нельзя. Появление второй дороги ситуацию может только усугубить.
Застройщик подтвердил, что дополнительная дорога действительно появится. Но деревья вырубать никто не собирается, их просто пересадят в другое место.