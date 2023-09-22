В Тюменской облдуме проведут банкеты с деликатесами на миллионы рулей

Подрядная организация должна обеспечить поставку блюд и работу обслуживающего персонала. Для гостей будут доступны блюда из сёмги и муксуна. Будут доступны буженина, горячая индейка, говяжий язык, копченая колбаса, моцарелла и фрукты. На банкете можно будет попробовать горячие блюда: борщь, уху из муксуна и лосося.