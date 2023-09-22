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Банкеты рассчитаны на 150 участков

В Тюменской облдуме проведут банкеты с деликатесами на миллионы рулей

22 сентября 2023, 11:54
Фото: 1MI
Банкеты рассчитаны на 150 участков
Тюменская облдума объявила аукцион на проведение банкетов для официальных лиц. В меню больше 100 различных порций, народным избранникам и гостям предложат деликатесы из рыбы, ассорти сыров, мясные блюда.

По данным лота № 0167200003423006458 на сайте Госзакупки, на банкет потратят 2,4 млн рублей. Банкеты рассчитаны на 150 участков, оказание услуг осуществляется по заявкам, в период до 30 ноября 2024 года.

Подрядная организация должна обеспечить поставку блюд и работу обслуживающего персонала. Для гостей будут доступны блюда из сёмги и муксуна. Будут доступны буженина, горячая индейка, говяжий язык, копченая колбаса, моцарелла и фрукты. На банкете можно будет попробовать горячие блюда: борщь, уху из муксуна и лосося.

Ранее «Наш город» сообщал, что у бывшего депутата Тюменской облдумы заметили дорогие часы за 4 млн рублей. Всё произошло на заседании гордумы Екатеринбурга Сюда прибыл вице-губернатор Олег Чемезов, ранее он жил в Тюмени.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Банкет
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