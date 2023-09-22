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Тарифы на проезд снова вырастут

В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в пригородных автобусах

22 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Тарифы на проезд снова вырастут
Тюменские власти внесли на обсуждение проект постановления об увеличении тарифов на проезд в пригородных и междугородних автобусах.

Проект документа опубликован на сайте регионального правительства в разделе «Экспертиза проектов НПА и НПА», обсуждение продлится до 29 сентября.

Законопроект повысит тарифы на проезд в автобусах, цены поднимутся до 2,56 — 3,85 рублей за километр в 2024 году в зависимости от маршрута. Увеличатся тарифы и на льготный проезд для школьников (рассчитывается на месяц). В среднем стоимость проезда в пригородных автобусах увеличится на 4%.

Ранее «наш город» сообщал, что тарифы на проезд в общественном транспорте Тюмени поднимали в начале этого года. С 1 января 2023 года стоимость за поездку в городских автобусах выросла с 29 до 30 рублей

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#Общество#Экономика#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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