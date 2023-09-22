В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в пригородных автобусах

Законопроект повысит тарифы на проезд в автобусах, цены поднимутся до 2,56 — 3,85 рублей за километр в 2024 году в зависимости от маршрута. Увеличатся тарифы и на льготный проезд для школьников (рассчитывается на месяц). В среднем стоимость проезда в пригородных автобусах увеличится на 4%.