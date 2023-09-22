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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

В Тюменской области запустят производство термобумаги и чековой ленты

В Тюменской области будут выпускать термобумагу и чековую ленту

22 сентября 2023, 07:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области запустят производство термобумаги и чековой ленты

Масштабное производство первой в России термобумаги и чековой ленты запустят в пятницу, 22 сентября, в Тюменской области. Проект реализует «Боровская бумажная компания».

В минувшем году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 тысячи квадратных метров, закупило уникальное оборудование, в том числе машину для нанесения клея-расплава, высокоскоростной продольно-резательный станок, систему для смешивания химического состава, машины для нанесения покрытия на термобумагу, полиграфической печати.

Общий объем инвестиций составил 500 миллионов рублей. Новое производство дало региону дополнительно 100 новых рабочих мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начал работу завод по производству сублимированных дикоросов и лекарственных растений. Новое предприятие планируют производить ежемесячно до 10 тонн продукции.

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