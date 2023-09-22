В Тюменской области будут выпускать термобумагу и чековую ленту

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В минувшем году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 тысячи квадратных метров, закупило уникальное оборудование, в том числе машину для нанесения клея-расплава, высокоскоростной продольно-резательный станок, систему для смешивания химического состава, машины для нанесения покрытия на термобумагу, полиграфической печати.
Общий объем инвестиций составил 500 миллионов рублей. Новое производство дало региону дополнительно 100 новых рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начал работу завод по производству сублимированных дикоросов и лекарственных растений. Новое предприятие планируют производить ежемесячно до 10 тонн продукции.