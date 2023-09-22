В Тюменской области будут выпускать термобумагу и чековую ленту

В минувшем году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 тысячи квадратных метров, закупило уникальное оборудование, в том числе машину для нанесения клея-расплава, высокоскоростной продольно-резательный станок, систему для смешивания химического состава, машины для нанесения покрытия на термобумагу, полиграфической печати.