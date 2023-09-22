nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Почти просроченные продукты предлагают раздавать бесплатно

В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»

22 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Почти просроченные продукты предлагают раздавать бесплатно
Ежегодно в России уничтожаются тонны продуктов с почти истекшим сроком годности. Эксперты пришли к выводу, что их можно было бы раздать пенсионерам.

В Тюменской области много внимания уделяется созданию и развитию программ, направленных на поддержку качества жизни пенсионеров. Как пишет «РБК», специалисты Финансового университета при правительстве предложили ввести альтернативные меры.

По их мнению, в магазинах можно организовать «социальные полки», на которые выставлялись бы продукты с почти истекшим сроком годности. Такие товары предлагается отдавать с большими скидками или бесплатно.

Тюменские пенсионеры могут подать документы на повышение пенсии
Узнать подробнее

Как утверждают специалисты, в России ежегодно отправляются на утилизацию более 18 миллионов тонн продуктов, из которых удается реализовать только около полутора процентов. Благодаря «социальными полкам», утилизируемую продукцию можно было бы не уничтожать, а раздавать нуждающимся.

Читайте также:
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в ТюмениОсенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубляВ Тюмени в ближайшее время подорожают продукты
#Общество#Тюменская область#Пенсионеры#Цены#Магазины#Продукты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Пострадает весь город!»: как строительство межвузовского кампуса скажется на Тюмени?
Вчера, 08:46
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
Сегодня, 04:59
«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета
Сегодня, 01:00
Сколько тюменцам нужно копить на собственный дом?
Вчера, 19:29
Учитель химии из Тюмени сделал настолку и планирует написать компьютерную игру
Сегодня, 05:11