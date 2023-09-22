В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Тюменской области много внимания уделяется созданию и развитию программ, направленных на поддержку качества жизни пенсионеров. Как пишет «РБК», специалисты Финансового университета при правительстве предложили ввести альтернативные меры.
По их мнению, в магазинах можно организовать «социальные полки», на которые выставлялись бы продукты с почти истекшим сроком годности. Такие товары предлагается отдавать с большими скидками или бесплатно.
Как утверждают специалисты, в России ежегодно отправляются на утилизацию более 18 миллионов тонн продуктов, из которых удается реализовать только около полутора процентов. Благодаря «социальными полкам», утилизируемую продукцию можно было бы не уничтожать, а раздавать нуждающимся.