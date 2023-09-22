В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»

Как утверждают специалисты, в России ежегодно отправляются на утилизацию более 18 миллионов тонн продуктов, из которых удается реализовать только около полутора процентов. Благодаря «социальными полкам», утилизируемую продукцию можно было бы не уничтожать, а раздавать нуждающимся.