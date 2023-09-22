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Новые автомобили стоят дорого

В Тюмени снижаются продажи новых иномарок

22 сентября 2023, 20:41
Фото: 1MI
Новые автомобили стоят дорого
В тюменских автосалонах фиксируется снижение продаж новых иномарок. Это связанно с сезонностью и курсом рубля.

За последние три месяца иномарки подорожали почти на 15%. Но повышение цен ещё не исчерпано. С августа увеличился утилизационный сбор. Некоторые автосалоны до сих пор распродают старые запасы и более новые машины ещё не поступили на российский рынок.

Более того, увеличился процент выплачиваемый по автокредитам. Эти факторы не способствуют увеличению спроса на новые машины.

Тюменские автосалоны предлагают покупателям скидки. На корейские машины они составляют от 200 до 500 тысяч рублей. Но средняя цена новой иномарки составляет от 2,4 до 8,5 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне–июле 2023 года количество подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже в Тюменской области, увеличилось более чем в три раза, или на 222,7%.

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