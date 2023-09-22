В Тюмени начали дешеветь однокомнатные квартиры

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
На улицах Республики и Мельникайте можно найти предложения дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр. По данным «Нашего города», в этих квартирах хороший ремонт, есть современная бытовая техника, которая остаётся после продажи. Лоджии утеплены.
На 20 сентября квартиры предлагались за 2 — 3,4 млн рублей. Их площадь от 21 до 35 квадратных метров. В Ленинском районе есть предложения однокомнатных квартир и по 87 тысяч за «квадрат».
Ещё в мае собственники предлагали студии в 24 «квадрата» за 2,5 млн рублей. Средняя цена квадратного метра подобных помещений составляла от 100 до 125 тысяч, самые доступные из них на МЖК, и в районе Дома Обороны.
Стоит отметить, что ещё в 2020 году покупатели предпочитали покупать однокомнатные квартиры стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей и площадью от 40 до 45 кв. м. (это почти 65 тысяч за квадратный метр).
Кроме того, долги россиян по ипотеке за новостройки достигли в настоящее время отметки в 3,5 трлн рублей, а за вторичку — 10,9 трлн рублей. Это сравнимо с объемом средств Фонда национального благосостояния.