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Гендиректор тюменской агрокомпании отделался штрафом за кражу 57 тонн пшеницы

В Тюмени гендиректора агропредприятия приговорили к трем годам условного срока

22 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI

Гендиректор тюменской агрокомпании отделался штрафом за кражу 57 тонн пшеницы

Бывшего руководителя ООО «Кировская», занимающегося производством сена и выращиванием зерновых культур признали виновным в мошенничестве.
Сюжет
Суд

По материалам суда, глава предприятия заключил договор с ООО «НПП „Старт“ от имени компании о поставке 57 тонн зерна пшеницы, стоимостью более 1,1 миллиона рублей. Оплачивать товар он планировал.

Полученное зерно он продал ялуторовской компании за 742 тысячи рублей. Денежные средства потратил на собственные нужды. Факт заключения договора поставки зерна экс-глава «Кировская» скрыл от сотрудников, а позже уволился.

В апреле 2022 году поставщик зерна затребовал с ООО «Кировская» задолженность в сумме 1,1 миллиона рублей. Действующее руководство ООО «Кировская» о договоре поставки узнало только после получения претензии и обратилось в правоохранительные органы.

В ходе следствия бывший гендиректор возместил предприятию причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить двух жителей Татарстана, которые по подложным документам приобретали в кредит автомобили в автосалонах.

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