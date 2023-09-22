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В Тюмени ФСБ перекрыла незаконный канал легализации мигрантов

В Тюмени ФСБ перекрыла незаконный канал легализации мигрантов

22 сентября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ России перекрыли в Тюмени незаконный канал легализации мигрантов из Киргизии. Они пытались легализовать иностранных граждан путем заключения фиктивных трудовых договоров.

Их деятельность шла через строительную компанию. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ.

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлены и задержаны гражданин России и гражданка Киргизии. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан стран-участников ЕАЭС в Россию путем заключения фиктивных трудовых договоров», — сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

По данным Ура.ру, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба РУ ФСБ в Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка прописала у себя 14 мигрантов. Такое количество иностранцев ей удалось набрать в период с июня прошлого года по июнь этого года.

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