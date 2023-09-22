В Тюмени ФСБ перекрыла незаконный канал легализации мигрантов

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Их деятельность шла через строительную компанию. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ.
«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлены и задержаны гражданин России и гражданка Киргизии. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан стран-участников ЕАЭС в Россию путем заключения фиктивных трудовых договоров», — сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.
По данным Ура.ру, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка прописала у себя 14 мигрантов. Такое количество иностранцев ей удалось набрать в период с июня прошлого года по июнь этого года.