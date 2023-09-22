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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Некоторым людям иногда трудно держать себя в руках, когда они слышат шутку.

В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было

22 сентября 2023, 11:18
Фото: pixabay
Некоторым людям иногда трудно держать себя в руках, когда они слышат шутку.
В Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. По данным корреспондента «Нашего города», всё могло произойти из-за шутки, которой и не было.

Молодые люди — участники одного рекламного мероприятия — разговаривали между собой. Мимо них проходил посторонний мужчина. Ему показалось, что один из молодых людей — Сергей. Е. — отпустил шутку про чеченский народ. Это очень не понравилось прохожему.

Завязался конфликт, в ходе которого отошли в сторонку. Тогда более пожилой оппонент пообещал молодому «сломать челюсть за его слова».

«Я тебя найду, слово чеченца даю, найду тебя. Я свою нацию считаю титульной, а ты свою. Про свою нацию всё что угодно говори», — сообщил чеченец тюменцу Сергею Е.
Конфликт произошел при свидетелях, среди которых были и женщины.
Видео: 1MI

Свидетелями конфликта стали несколько людей, среди которых были и женщины. Сергей пытался объяснить, что никакой шутки не было, но он готов извиниться «если вас что-то задело». Через минуту участники конфликта помирились, драки удалось избежать.

Чеченец пошел по своим делам, а мероприятие продолжилось.

Драки не случилось.
Видео: 1MI

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 20 сентября девушки не поделили парковку в районе Маяка. Между ними произошел конфликт. Драки удалось избежать, женщины громко ругались друг на друга, но потом разъехались.

13 сентября в областной столице произошла драка на детской площадке в районе улицы Прокопия Артамонова. Тюменка избила кулаками беременную женщину, в этот момент пострадавшая гуляла со своим сыном.

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