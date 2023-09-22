В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было

Молодые люди — участники одного рекламного мероприятия — разговаривали между собой. Мимо них проходил посторонний мужчина. Ему показалось, что один из молодых людей — Сергей. Е. — отпустил шутку про чеченский народ. Это очень не понравилось прохожему.