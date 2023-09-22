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Updated Сегодня, 13:41

В Тюмени будет больше пространства для пешеходов

В центре Тюмени появятся новые пешеходные улицы

22 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI
В Тюмени будет больше пространства для пешеходов
В ближайшие годы в областной столице появятся новые пешеходные пространства. План строительства расписан до 2040 года.

Новые пешеходные улицы появятся между Водопроводной и Орджоникидзе, Широтной и Александра Логунова, Профсоюзной и Максима Горького.

«При разработке проектной документации администрация Тюмени, учитывая необходимость увеличения пешеходного пространства города, планирует мероприятия по созданию пешеходных улиц, бульваров», — сообщает издание 72.RU со ссылкой на комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Некоторые тюменцы полагают, что некоторые центральные дороги города тоже нужно сделать пешеходными, не обращая внимания на огромные пробки.

«Сделали бы улицу Ленина пешеходной от музея, пешеходного моста до Цветного бульвара включительно», — отмечает тюменец Варений П.

Ранее «Наш город» сообщал, что пешеходный бульвар на улице Дзержинского может затопить водой из канализации. Несколько дней назад в подвале дома 31 прорвало трубу отопления.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пешеходный бульвар
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