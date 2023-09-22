В центре Тюмени отмечается волна продаж точек общепита

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По данным «Нашего города», в Тюмени 67 подобных предложений. Многие объекты общепита расположены в центре города. Предприятия общественного питания стоят от 1 до 11 млн рублей. Все подобные заведения оплачивают арендную плату.
Как признаются владельцы, некоторые точки стало сложно содержать из-за роста расходов на продукты и ЖКХ. При этом окупаемость заведений 20-30 месяцев.
Владелец одно из продаваемых баров на улице Фабричной сообщил, что он уже не в России, «собственно причина продажи — переезд в другую страну».
Ранее «Наш Город» сообщал о закрытии кафе Hololo. Заведение расположено рядом с центром Тюмени, и работало с ноября 2021 года.