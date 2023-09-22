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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Владельцы распродают кафе

В центре Тюмени отмечается волна продаж точек общепита

22 сентября 2023, 18:04
Фото: 1MI
Владельцы распродают кафе
В областной столице отмечаются распродажи заведений общественного питания. Владельцы распродают кафе, шашлычные, пиццерии, бары, столовые, точки по продаже шаурмы и бургеров.

По данным «Нашего города», в Тюмени 67 подобных предложений. Многие объекты общепита расположены в центре города. Предприятия общественного питания стоят от 1 до 11 млн рублей. Все подобные заведения оплачивают арендную плату.

Как признаются владельцы, некоторые точки стало сложно содержать из-за роста расходов на продукты и ЖКХ. При этом окупаемость заведений 20-30 месяцев.

Владелец одно из продаваемых баров на улице Фабричной сообщил, что он уже не в России, «собственно причина продажи — переезд в другую страну».

Ранее «Наш Город» сообщал о закрытии кафе Hololo. Заведение расположено рядом с центром Тюмени, и работало с ноября 2021 года.

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#Экономика#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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