В городской Думе VIII созыва создана фракция партии «Единая Россия»

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Членами фракции стали депутаты по одномандатным избирательным округам: Дмитрий Антипов, Елена Бойко, Дмитрий Бородин, Екатерина Вешкурцева, Андрей Голоус, Александр Григорьев, Павел Девайкин, Вадим Долгих, Александр Захаров, Юрий Коновалов, Виктор Корчагин, Николай Моисеев, Георгий Муратов, Андрей Потапов, Наталья Проскурякова, Наталия Путина, Алексей Рагозин, Иван Романчук, Владимир Сбитнев, Александр Соловьев, Антон Терехин, Иван Худяков, Александр Яковлев.
Руководителем фракции политической партии «Единая Россия» единогласно избран Дмитрий Осипов.
Фракция будет зарегистрирована на первом заседании Думы VIII созыва.
26 сентября состоится городская конференция партии, на которой рассмотрят кандидатуры на должность председателя Тюменской городской Думы VIII созыва и вопрос о поддержке кандидата на избрание главой города Тюмени.
В городской партийной организации состоят более 9 тысяч тюменцев, работают 305 первичных отделений партии «Единая Россия».