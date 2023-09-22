УСТЭК подключит отопление в зоне централизованного теплоснабжения за 5 дней

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Он позволил предусмотреть подключение отопления в зоне централизованного теплоснабжения и 99% потребителей тепловой энергии, подключенных от котельных, за 5 дней. Так, несколько крупных районов будут подключены к отоплению одновременно в течение одного дня, что позволит дать тепло во все районы на один день раньше запланированного срока.
«С сегодняшнего дня специалисты УСТЭК приступили к наладке режима системы теплоснабжения в полном соответствии с температурным графиком, утвержденным в Схеме теплоснабжения города. 21 сентября тепло получат жители района Лесобазы, КПД до ул. Холодильной, и в Восточном микрорайоне до ул. Монтажников; 22 сентября — Заречный микрорайон и центральная часть города от ул. Холодильной до ул. Красина; 23 сентября — район МЖК с 1 по 6 микрорайон, от ул. Монтажников до Мельникайте, и района Бабарынки; 24 сентября отопление дадут жителям Червишевского и Московского трактов, от ул. Мельникайте до ул. Парковая; 25 сентября будут подключены районы Маяка и дома Обороны», — сообщил главный инженер УСТЭК.
УСТЭК напоминает, что запуск отопления производится только при наличии у потребителей акта готовности системы отопления и паспорта готовности к ОЗП. На данный момент паспорт готовности к зимнему периоду получили 3728 многоквартирных домов (более 99% объектов). График включения отопления размещен на главной странице сайта ao-ustek.ru.
В настоящее время температура теплоносителя в трубопроводах составляет +70°C. Температура теплоносителя зависит от погодных условий — чем холоднее на улице, тем выше температура теплофикационной воды, и наоборот. УСТЭК внимательно следит за соблюдением требуемых параметров.
Напомним, распределением тепла в многоквартирном доме (МКД) занимается управляющая компания (УК), если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт. Чтобы не было перерасхода и слишком жарко в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии в целях её сбережения. УК обязана корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды, исключая «перегрев» и «недогрев» помещений.
Если тепловая энергия поступает в дом через центральный тепловой пункт, то регулировку параметров теплоносителя на вводе в дом производят специалисты УСТЭК. В случае пониженных температурных параметров в квартире потребитель может обратиться в УК для их проверки. Если причины не связаны с неисправностью на внутридомовых инженерных сетях, во время осмотра в присутствии потребителя и представителей УК и УСТЭК причины отклонении от нужных температурных значений фиксируются в акте.