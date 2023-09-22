Учительница из Ишима, уволенная за откровенные фото, отправилась на «Мужское/Женское»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:25
Молодой педагог Анастасия Шумилова примет участие в телепрограмме «Мужское/Женское» на «Первом канале». Она отправилась в Москву, чтобы отстоять свою позицию не только перед жителями Тюменской области, а перед всей страной. Ранее руководство ишимской школы, в которой она работала педагогом-организатором, поставило перед ней выбор: удалить откровенные фото или уволиться.
«Для того, чтобы отстоять свою честь и достоинство, которое осквернил аморальный общественный критик Владимир Воронин, мне пришлось дотянуться до федерального канала, и поверьте — оно того стоило», — поделилась Анастасия в своих социальных сетях.
Девушка пообещала сообщить о дате выхода выпуска в скором времени. Кстати, само руководство учебного заведения с тех пор заняло круговую оборону и никак не комментирует инцидент. И одна из интриг программы — сможет ли общественность узнать позицию педагогического сообщества Ишима по данному вопросу.
Ранее «Наш Город» писал, что Анастасию вынудили уволиться из-за откровенных фото, которые увидело руководство школы.