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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Как правило, все участники скандалов с сексуальным уклоном, рано или поздно появляются на ТВ.

Учительница из Ишима, уволенная за откровенные фото, отправилась на «Мужское/Женское»

22 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Как правило, все участники скандалов с сексуальным уклоном, рано или поздно появляются на ТВ.
В борьбе за справедливость Анастасия Шумилова обратилась в прокуратуру, но на этом останавливаться не стала. В ближайшее время «Первый канал» выпустит эпизод шоу «Мужское/Женское» с ее участием.

Молодой педагог Анастасия Шумилова примет участие в телепрограмме «Мужское/Женское» на «Первом канале». Она отправилась в Москву, чтобы отстоять свою позицию не только перед жителями Тюменской области, а перед всей страной. Ранее руководство ишимской школы, в которой она работала педагогом-организатором, поставило перед ней выбор: удалить откровенные фото или уволиться.

Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуру
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Видео: Видео от Анастасии Шумиловой
«Для того, чтобы отстоять свою честь и достоинство, которое осквернил аморальный общественный критик Владимир Воронин, мне пришлось дотянуться до федерального канала, и поверьте — оно того стоило», — поделилась Анастасия в своих социальных сетях.

Девушка пообещала сообщить о дате выхода выпуска в скором времени. Кстати, само руководство учебного заведения с тех пор заняло круговую оборону и никак не комментирует инцидент. И одна из интриг программы — сможет ли общественность узнать позицию педагогического сообщества Ишима по данному вопросу.

Ранее «Наш Город» писал, что Анастасию вынудили уволиться из-за откровенных фото, которые увидело руководство школы.

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