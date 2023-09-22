Учительница из Ишима, уволенная за откровенные фото, отправилась на «Мужское/Женское»

Молодой педагог Анастасия Шумилова примет участие в телепрограмме «Мужское/Женское» на «Первом канале». Она отправилась в Москву, чтобы отстоять свою позицию не только перед жителями Тюменской области, а перед всей страной. Ранее руководство ишимской школы, в которой она работала педагогом-организатором, поставило перед ней выбор: удалить откровенные фото или уволиться.