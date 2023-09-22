Тюменские инфекционисты рассказали, зачем нужна детоксикация организма

«Алгоритмы аппаратов позволяют настроить процедуру под индивидуальные особенности пациента, проводить продленную заместительную почечную терапию и оптимально корректировать баланс химических показателей в организме больного. Это особенно важно при проведении диализа детям — его мало где выполняют ввиду большой сложности. У нас наработан успешный опыт комплексного лечения тяжелых инфекций с применением аппаратов детоксикации как у детей, так и у взрослых. Все показатели автоматически отображаются в режиме онлайн, что дает возможность достичь оптимальных результатов лечения», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Областной инфекционной клинической больницы Михаил Редозубов.