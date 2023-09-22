Тюменские инфекционисты рассказали, зачем нужна детоксикация организма

Posted 22 сентября, 13:53
Published 22 сентября, 13:53
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Инновационное оборудование применяется, когда почки перестают функционировать, и из организма не выводятся продукты обмена.
«Эти устройства пропускают кровь через специальную мембрану, позволяя проводить процедуры гемодиализа, ультрафильтрации и гемофильтрации», — сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Редозубов.
В больнице в течение года провели 124 процедуры детоксикации, среди которых самая продолжительная длилась 284 часа. Ее проходил человек с полиорганной недостаточностью на фоне геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Пациент мог погибнуть из-за отказа почек, но благодаря комплексному оказанию медицинской помощи и использованию аппарата детоксикации ему удалось пережить острый период болезни.
«Алгоритмы аппаратов позволяют настроить процедуру под индивидуальные особенности пациента, проводить продленную заместительную почечную терапию и оптимально корректировать баланс химических показателей в организме больного. Это особенно важно при проведении диализа детям — его мало где выполняют ввиду большой сложности. У нас наработан успешный опыт комплексного лечения тяжелых инфекций с применением аппаратов детоксикации как у детей, так и у взрослых. Все показатели автоматически отображаются в режиме онлайн, что дает возможность достичь оптимальных результатов лечения», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Областной инфекционной клинической больницы Михаил Редозубов.