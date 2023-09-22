Пробки в Тюмени растягиваются до позднего вечера из-за ремонта дорог

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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«Около „Ленты“ в Зареке все разобрали и бросили, пробки на Алебашево и Газовиков почти до 21 часа каждый день! И никто не шевелится. Тюмень в этом году особенно разочаровывает в плане скорости ремонта дорог», — сообщил «Нашему городу» тюменец — Сергей В.
Похожая ситуация и на перекрёстке улиц Пермякова и Менделеева. Здесь уже почти месяц продолжается ремонт.
«На пересечении Пермякова и Менделеева месяц уже как срезали кусок асфальта, пробки, порча ходовой. Неужели трудно своевременно сделать?», — отмечает житель областной столицы.
Ранее тюменцы пожаловались на перекресток, который ежедневно переходят учащиеся школы №95. Опасная ситуация возникла из-за незавершённого ремонта дороги.