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Пробки растягиваются до 21:00

Пробки в Тюмени растягиваются до позднего вечера из-за ремонта дорог

22 сентября 2023, 17:00
Фото: 1MI
Пробки растягиваются до 21:00
Тюменцы сообщают о серьёзных пробках из-за ремонтных работ. На некоторых улицах заторы наблюдаются вплоть до позднего вечера.
«Около „Ленты“ в Зареке все разобрали и бросили, пробки на Алебашево и Газовиков почти до 21 часа каждый день! И никто не шевелится. Тюмень в этом году особенно разочаровывает в плане скорости ремонта дорог», — сообщил «Нашему городу» тюменец — Сергей В.

Похожая ситуация и на перекрёстке улиц Пермякова и Менделеева. Здесь уже почти месяц продолжается ремонт.

«На пересечении Пермякова и Менделеева месяц уже как срезали кусок асфальта, пробки, порча ходовой. Неужели трудно своевременно сделать?», — отмечает житель областной столицы.
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Ранее тюменцы пожаловались на перекресток, который ежедневно переходят учащиеся школы №95. Опасная ситуация возникла из-за незавершённого ремонта дороги.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пробки#Безопасность на дорогах
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