«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета

Но особенно красиво в это время на окраинах, где пока еще сохраняются нетронутые лесные массивы и поля, изобилующие цветами. Психологи отмечают, что в осенний период крайне важно обращать внимание на пестроту природных красок, это поможет откинуть осеннюю хандру и сохранить заряд энергии.