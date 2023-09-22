«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета

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Тюменскую осень совсем нельзя назвать серой. Благодаря небольшим природным островкам деревьев и кустарников, желтоватая листва окутывает улицы Тюмени и создает солнечную атмосферу даже в самую пасмурную погоду.
Но особенно красиво в это время на окраинах, где пока еще сохраняются нетронутые лесные массивы и поля, изобилующие цветами. Психологи отмечают, что в осенний период крайне важно обращать внимание на пестроту природных красок, это поможет откинуть осеннюю хандру и сохранить заряд энергии.
«Цветотерапия — это по сути лечение цветом. Постоянно находится в серости и в безумно популярном сейчас минимализме, культивирующем пастельные и почти бесцветные оттенки, невозможно. А потому очень важно выбираться поближе к природе, где в природном варианте вы сможете увидеть все цвета радуги, что наполнит вас позитивной энергией и подарит позитивные эмоции», — говорит психолог Петр Зосимов.
Многие тюменцы считают осень лучшим временем года именно из-за того, что серость будней разбавляется яркими осенними красками — желтыми, красными, рыжими…
Так, по словам психолога, у каждого цвета есть свой спектр действия:
А потому горожанам не рекомендуют сидеть дома, а советуют чаще выходить на прогулки, улавливать последние теплые деньги, самостоятельно занимаясь природной цветотерапией.
Помимо цветотерапии, в местных лесах можно бесконечно изучать местную флору. Ибо территория Тюменской области делится на зону тундры, лесотундры, лесную зону, а также на лесостепи и мелколиственные леса. Так, тундровая зона включает в осоку, мох, ольховники, багульники и т. д.
Зона лесотундры отличается наличием лиственных растений, в основном это кустарники. В этой части области можно встретить кладонию, елово — лиственничные деревья, цетрарию, кустарничковые редколесья и т. д.
Большую часть всей территории Тюменского края занимает таежная зона. В ней встречаются кислица, кедровые деревья, сосны, березы, майник двулистный, ортилия однобокая и многое другое.
Но особенно горожан сейчас радует обилие грибов. Тюменский лес продолжает радовать любителей тихой охоты урожаем грибов. Жители региона собирают как белые грибы, так и грузди, опята. По словам грибников, за два часа можно собрать 7 ведер дикоросов.
По словам тюменцев, много грибов (грибников тоже) в лесах за Железным Перебором, в районе деревень Субботино, Криводанова, сел Ярково, Леваши, в районе свердловского поселка Тугулым и курганского села Барино.
Метеорологи рассказали, что тюменцам стоит ждать похолодания уже во второй декаде сентября. 20 числам месяца ожидается похолодание до +1…+4, осадки в виде дождя со снегом. В третьей декаде в Тюмени зарядят дожди, выше +3…+9 термометры подниматься не будут.
Однако некоторые синоптики полагают, что первая половина октября окажется теплой и солнечной. По прогнозу, теплее +10 градусов будет с 1 по 15 октября, после чего на город обрушатся дожди в перемешку со снегом.
А потому сейчас самое время наслаждаться прогулками по теплым и пестрым улочкам города или теплыми семейными поездками в красочные леса и самые потаенные уголки сибирской природы.