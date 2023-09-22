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Тюмень с наступлением осени заиграла яркими красками.

«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета

22 сентября 2023, 01:00
Фото: nashgorod.ru
Тюмень с наступлением осени заиграла яркими красками.

Тюмень с наступлением осени заиграла яркими красками

Осень — время года, которое объединяющее красоту природы, комфортные погодные условия и особую уютную атмосферу. Вместе с приходом этого сезона город преображается и пестреет прямо на глазах. «Наш город» подготовил самый осенний репортаж.

Осенняя цветотерапия

Тюменскую осень совсем нельзя назвать серой. Благодаря небольшим природным островкам деревьев и кустарников, желтоватая листва окутывает улицы Тюмени и создает солнечную атмосферу даже в самую пасмурную погоду.

Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Но особенно красиво в это время на окраинах, где пока еще сохраняются нетронутые лесные массивы и поля, изобилующие цветами. Психологи отмечают, что в осенний период крайне важно обращать внимание на пестроту природных красок, это поможет откинуть осеннюю хандру и сохранить заряд энергии.

«Цветотерапия — это по сути лечение цветом. Постоянно находится в серости и в безумно популярном сейчас минимализме, культивирующем пастельные и почти бесцветные оттенки, невозможно. А потому очень важно выбираться поближе к природе, где в природном варианте вы сможете увидеть все цвета радуги, что наполнит вас позитивной энергией и подарит позитивные эмоции», — говорит психолог Петр Зосимов.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Многие тюменцы считают осень лучшим временем года именно из-за того, что серость будней разбавляется яркими осенними красками — желтыми, красными, рыжими…

Так, по словам психолога, у каждого цвета есть свой спектр действия:

  • Желтый — цвет оптимизма, плещущей через край энергией. Он ассоциируется с солнцем и способствует созданию хорошего настроения. Считается, что нежные оттенки желтого цвета быстрее других цветов гасят негативные эмоции.
  • Оранжевый — цвет радости и динамики. Он вызывает положительные эмоции, стремление к движению, активизирует деятельность человека. Этот цвет также благоприятно влияет на работоспособность.
  • Красный — цвет, стимулирующий физическую активность. Он возбуждает, согревает, повышает энергичность, активизирует работу организма. Красный оказывает и позитивное воздействие на психику — активизирует работу нервной системы, делает человека более подвижным и энергичным.

А потому горожанам не рекомендуют сидеть дома, а советуют чаще выходить на прогулки, улавливать последние теплые деньги, самостоятельно занимаясь природной цветотерапией.

Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Богатство тюменского леса

Помимо цветотерапии, в местных лесах можно бесконечно изучать местную флору. Ибо территория Тюменской области делится на зону тундры, лесотундры, лесную зону, а также на лесостепи и мелколиственные леса. Так, тундровая зона включает в осоку, мох, ольховники, багульники и т. д.

Зона лесотундры отличается наличием лиственных растений, в основном это кустарники. В этой части области можно встретить кладонию, елово — лиственничные деревья, цетрарию, кустарничковые редколесья и т. д.

Большую часть всей территории Тюменского края занимает таежная зона. В ней встречаются кислица, кедровые деревья, сосны, березы, майник двулистный, ортилия однобокая и многое другое.

Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Но особенно горожан сейчас радует обилие грибов. Тюменский лес продолжает радовать любителей тихой охоты урожаем грибов. Жители региона собирают как белые грибы, так и грузди, опята. По словам грибников, за два часа можно собрать 7 ведер дикоросов.

По словам тюменцев, много грибов (грибников тоже) в лесах за Железным Перебором, в районе деревень Субботино, Криводанова, сел Ярково, Леваши, в районе свердловского поселка Тугулым и курганского села Барино.

Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.Красота осенней Тюмени.
Красота осенней Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Скоро холода?

Метеорологи рассказали, что тюменцам стоит ждать похолодания уже во второй декаде сентября. 20 числам месяца ожидается похолодание до +1…+4, осадки в виде дождя со снегом. В третьей декаде в Тюмени зарядят дожди, выше +3…+9 термометры подниматься не будут.

Однако некоторые синоптики полагают, что первая половина октября окажется теплой и солнечной. По прогнозу, теплее +10 градусов будет с 1 по 15 октября, после чего на город обрушатся дожди в перемешку со снегом.

А потому сейчас самое время наслаждаться прогулками по теплым и пестрым улочкам города или теплыми семейными поездками в красочные леса и самые потаенные уголки сибирской природы.

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