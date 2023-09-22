Премьер-министр Мишустин и Антон Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:40
Обратившись к профессорско-преподавательскому составу, а также к студентам и аспирантам академии, политики отметили успехи РАНХиГС в подготовке руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.
По словам главы российского правительства, РАНХиГС по праву носит звание ведущего уникального научно-образовательного центра нашей страны. Вуз считается признанным лидером в деле подготовки управленческой элиты — руководителей высшего звена.
«Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров», — заявил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что, являясь выпускниками Президентской академии, известные общественные и государственные деятели, а также члены правительства и главы регионов Российской Федерации, ведущие менеджеры крупных предприятий нашей страны подтверждают высочайший потенциал этого образовательного учреждения.
Согласно заявлению Антона Вайно, РАНХиГС вносит большой вклад в формирование кадрового потенциала органов власти и входит в число крупнейших российских учебных центров.
Участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Куля стала гостем праздничного мероприятия. Девушка учится в экономико-правовом лицее-интернате имени героев «Молодой гвардии» города Луганска. Во время ранее состоявшейся встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Кристина призналась, что мечтает стать студенткой РАНХиГС.
Праздник запомнился присутствующим и встречами с именитыми личностями из научного мира, известными представителями СМИ, а также беседами с успешными выпускниками. Также состоялись спортивные состязания, которые прошли на физических и цифровых площадках. Кроме того, свои работы представили на суд жюри участники танцевальных и художественных конкурсов талантов.
Среди ярких событий этого дня следует упомянуть и всероссийский фестиваль граффити «Место силы». В нем приняли участие свыше 40 художников из 20 команд со всех уголков России. Своими работами порадовали гостей известные граффитисты России и мира — Андрей Ведро, Илья Робе, дуэт Твесо & Нан, Rasko и Дмитрий Левочкин.
Ректор вуза Алексей Комиссаров представил в рамках Дня академии Клуб выпускников. Здесь бывшим студентам будут помогать в раскрытии их талантов, получении знаний и расширении возможностей. Обмениваясь опытом с другими участниками клуба и получая доступ к полезным ресурсам, ребята смогут постигать принципы взаимопомощи, научатся приумножать социальный капитал и находить новых партнеров.