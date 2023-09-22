Премьер-министр Мишустин и Антон Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

Праздник запомнился присутствующим и встречами с именитыми личностями из научного мира, известными представителями СМИ, а также беседами с успешными выпускниками. Также состоялись спортивные состязания, которые прошли на физических и цифровых площадках. Кроме того, свои работы представили на суд жюри участники танцевальных и художественных конкурсов талантов.