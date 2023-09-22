nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Премьер-министр Мишустин и Антон Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

Премьер-министр Мишустин и Антон Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

22 сентября 2023, 09:40
Фото: пресс-служба РАНХиГС
22 сентября в основном кампусе и других региональных филиалах Президентской академии состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню рождения РАНХиГС. Премьер Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно поздравили профессоров, преподавателей и учащихся вуза.

Обратившись к профессорско-преподавательскому составу, а также к студентам и аспирантам академии, политики отметили успехи РАНХиГС в подготовке руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.

По словам главы российского правительства, РАНХиГС по праву носит звание ведущего уникального научно-образовательного центра нашей страны. Вуз считается признанным лидером в деле подготовки управленческой элиты — руководителей высшего звена.

«Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров», — заявил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что, являясь выпускниками Президентской академии, известные общественные и государственные деятели, а также члены правительства и главы регионов Российской Федерации, ведущие менеджеры крупных предприятий нашей страны подтверждают высочайший потенциал этого образовательного учреждения.

Согласно заявлению Антона Вайно, РАНХиГС вносит большой вклад в формирование кадрового потенциала органов власти и входит в число крупнейших российских учебных центров.

Участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Куля стала гостем праздничного мероприятия. Девушка учится в экономико-правовом лицее-интернате имени героев «Молодой гвардии» города Луганска. Во время ранее состоявшейся встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Кристина призналась, что мечтает стать студенткой РАНХиГС.

Праздник запомнился присутствующим и встречами с именитыми личностями из научного мира, известными представителями СМИ, а также беседами с успешными выпускниками. Также состоялись спортивные состязания, которые прошли на физических и цифровых площадках. Кроме того, свои работы представили на суд жюри участники танцевальных и художественных конкурсов талантов.

Среди ярких событий этого дня следует упомянуть и всероссийский фестиваль граффити «Место силы». В нем приняли участие свыше 40 художников из 20 команд со всех уголков России. Своими работами порадовали гостей известные граффитисты России и мира — Андрей Ведро, Илья Робе, дуэт Твесо & Нан, Rasko и Дмитрий Левочкин.

Ректор вуза Алексей Комиссаров представил в рамках Дня академии Клуб выпускников. Здесь бывшим студентам будут помогать в раскрытии их талантов, получении знаний и расширении возможностей. Обмениваясь опытом с другими участниками клуба и получая доступ к полезным ресурсам, ребята смогут постигать принципы взаимопомощи, научатся приумножать социальный капитал и находить новых партнеров.

Подпишитесь
В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»
Сегодня, 08:43
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
Сегодня, 04:59
«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета
Сегодня, 01:00
В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было
Сегодня, 11:18
Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО
Сегодня, 08:01
«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь
Сегодня, 11:20